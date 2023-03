Passeggia in via Eremitani e viene investita da un'auto. E' grave

Grave incidente stradale oggi, 24 marzo, alle 11,15 in via Eremitani a Padova in pieno centro. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, un'auto transitando lungo la centralissima direttrice a due passi da piazza Eremitani, non si sarebbe accorta della donna scaraventandola a terra. Nel proseguo della marcia l'auto fuori controllo ha finito la sua corsa contro alcuni scooter che si trovavano parcheggiati.

I soccorsi

La scena è avvenuta davanti a numerosi testimoni che hanno subito intuito la gravità della situazione. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. In via Eremitani sono arrivati i sanitari del Suem 118 che hanno stabilizzato la donna e l'hanno trasferita al vicino ospedale di Padova. La prognosi è riservata, saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero.