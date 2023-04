Tragico tamponamento in autostrada: un morto e una persona in condizioni disperate

Incidente mortale nella notte tra venerdì e sabato 8 aprile in autostrada. Il bilancio è di una persona deceduta e una seconda che versa in fin di vita in ospedale, mente le condizioni di salute di un terzo coinvolto sono rassicuranti. La vittima è un uomo di 48 anni originario della Romania

Cosa è successo

Secondo i primi riscontri raccolti dalla Polizia Stradale, lo schianto è avvenuto alle 4 del mattino tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia lungo la A4. Un furgone avrebbe tamponato un camion. Sulla zona della tragedia si sono subito portati i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco. Due persone sono state estratte dalle lamiere. Tra le cause che potrebbero aver provocato il tragico tamponamento non si esclude un improvviso colpo di sonno, l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione. Essendo lo schianto avvenuto nel cuore della notte i disagi alla viabilità sono stati contenuti. La situazione è tornata alla normalità dopo le 7 quando è giunto il nullaosta della magistratura per la rimozione della salma.