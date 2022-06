Camion contro moto, muore un diciassettenne. Miracolato il padre alla guida

Incidente mortale oggi 24 giugno alle 14,30 in via Po a Padova proprio all'altezza dell'hotel Crowne Plaza. Secondo i primi riscontri, padre e figlio minorenne si trovavano in sella ad uno scooter Liberty 125 quando si sono venuti a scontrare con un camion mentre facevano una curva. Per il diciassettenne, Simone Silvestri, non c'è stato nulla da fare. Il padre 64enne S.S. è stato ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita. Ricoverato anche l'autista 39enne del camion U.I., rimasto sotto choc dopo l'incidente. La viabilità è andata in tilt, tutta la zona è stata transennata per consentire i rilievi di rito da parte della polizia locale.