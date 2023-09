Incidente devastante, Mario Piron è morto in ospedale

Poche ore di agonia e nella notte tra l'11 e il 12 settembre il cuore di Mario Piron 86 anni di Padova ha smesso di battere. L'incidente è avvenuto ieri 11 settembre alle 18,45 in via Montà a Padova non distante dallo stadio Euganeo. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale, l'anziano stava attraversando la strada in compagnia della sua bicicletta quando è sopraggiunta una Peugeot 106 con al volante un uomo di 66 anni di Padova che l'ha centrato in pieno. I residenti da tempo reclamano una maggiore attenzione per le categorie più fragili, essendo gli attraversamenti pedonali non particolarmente segnalati. Sotto la lente d'ingrandimento la sicurezza soprattutto di pedoni e ciclisti.

I soccorsi

Sulla scena dello schianto si è subito formato un capannello di residenti e commercianti che hanno subito richiesto l'intervento dei soccorritori. E' arrivato il personale medico del Suem 118 con l'auto medica. L'anziano è stato liberato dall'auto dove si trovava parzialmente incastrato e stabilizzato. Ancora vivo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura hanno fatto di tutto per salvarlo, ma alla fine nel cuore della notte non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. L'automobilista, che è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto rischia ora di finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.