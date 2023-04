In moto centra in pieno una donna in bicicletta che attraversa la strada

Polizia locale oggi 27 aprile costretta agli straordinari per una serie incredibile di incidenti che hanno caratterizzato il centro città. Il più grave, oltre a quello avvenuto in mattinata in via Tommaseo, è avvenuto oggi alle 15 in via Gattamelata all'altezza dell'incrocio con via Gustavo Modena. Secondo una prima ricostruzione una donna anziana stava attraversando in bicicletta l'importante direttrice quando è stata investita da un motociclista. I coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'incidente.

I soccorsi

Nell'impatto sia il motociclista che la ciclista sono finiti rovinosamente sull'asfalto. Il traffico sull'importante direttrice è andato letteralmente in tilt. Dal vicino ospedale sono subito partiti i sanitari del Suem 118. I due coinvolti sono stati stabilizzati e in un secondo momento trasportati al pronto soccorso per tutte le verifiche del caso. Da quanto si è appreso, preoccupano le condizioni della donna che è rimasta gravemente ferita e si trova al momento in prognosi riservata. Meno grave il quadro clinico del motociclista. A provocare lo schianto potrebbe aver contribuito l'eccessiva velocità, ma anche una manovra azzardata. La situazione del traffico è tornata alla normalità soltanto dopo le 16. Tempo necessario agli operatori di terminare tutti gli accertamenti del caso.