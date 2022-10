Schianto in zona industriale, quattordicenne in moto in prognosi riservata

Incidente stradale oggi pomeriggio, 3 ottobre, alle 15,45 nella zona industriale di Padova. E' successo lungo viale dell'Industria all'intersezione con via Terza Strada. Un quattordicenne lotta in ospedale in un letto della Terapia intensiva della Pediatria di Padova dopo uno schianto tra la sua moto e un'auto.

I fatti

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto condotta da F.M. di 38 anni residente nel padovano e uno scooter dove trovava posto appunto il giovane. Nell'impatto il quattordicenne dopo aver sbattuto violentemente contro l'auto, è rotolato a terra rovinosamente. I primi soccorritori si sono subito accorti che la situazione era preoccupante. In pochi minuti in via dell'Industria sono giunti i sanitari del Suem 118 con l'automedica al seguit e gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito. L'adolescente è stato stabilizzato e poi trasportato in ospedale. I mezzi sono ora a disposizione della magistratura sotto sequestro in attesa dello sviluppo delle indagini. L'automobilista, rimasto illeso, come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.