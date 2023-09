Schianto all'incrocio tra un'auto e un monopattino: diciottenne in gravi condizioni

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio odierno, 2 settembre, alle 18 all'incrocio tra via Tartaglia e via Tazzoli. Un giovane su monopattino di origini marocchine di 18 anni, dopo lo schianto con un'auto condotta da A.R. di 48 anni di Padova è finito rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono serie.Il traffico ha subito importanti ripercussioni. E' stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti e consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.

L'allarme

L'allarme è stato lanciato in tempo reale ai numeri d'emergenza dai numerosi testimoni che hanno assistito allo scontro. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polizia locale per i rilievi. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato accompagnato in ospedale in prognosi riservata. Gli agenti viste le condizioni gravi del ferito, hanno sequestrato i mzzi. L'area è coperta da videosorveglianza, verranno analizzate le immagini per ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto.

Autovettura condotta da R.A. uomo del 1975 residente in città e monopattino condotto da A.M. ragazzo del 2005 di origini marocchine residente in città.

Veicoli sotto sequestro, dinamica in corso di accertamento anche tramite visione sistema videosorveglianza.