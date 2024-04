In moto si schianta contro un autobus: ventunenne gravissimo

Ennesimo grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Con la moto si è schiantato contro un autobus di linea. Un ragazzo di 21 anni lotta tra la vita e la morte in ospedale a Padova a seguito del tremendo impatto. L'incidente è avvenuto oggi 26 aprile poco prima delle 7 del mattino. Lo scontro, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale si è verificato all'incrocio tra via Crescini e via Leopardi. Vista la gravità della situazione gli agenti, di concerto con l'autorità giudiziaria, stanno valutando di sequestrare i mezzi coinvolti in attesa di avere un quadro

definitivo delle condizioni del ragazzo ricoverato in ospedale.

Cosa è successo

Un autobus di linea stava svoltando a sinistra da via Manzoni verso via Crescini, quando è stato urtato violentemente da una moto 125 che stava provenendo da via Giordano Bruno. Nel tremendo impatto il motociclista, un ragazzo di 21 anni è finito rovinosamente a terra. Immediatamente soccorso dal personale medico del Suem 118 che, dopo averlo stabilizzato, l'ha trasportato in ospedale. Il ragazzo è in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il personale medico che fin da subito l'ha preso in cura sta facendo di tutto per salvarlo. Nella zona si sono create lunghe code. E' toccato agli agenti diluire il traffico facendo transitare i mezzi in transito lungo arterie secondarie. La viabilità nella zona teatro dell'incidente è tornata regolare soltanto dopo le 9.