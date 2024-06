Si schianta contro il guardrail in moto: braccio amputato

Grave incidente stradale nella notte tra il 24 e il 25 giugno a Padova. Per cause ora al vaglio della Polizia locale un motociclista di 29 anni, R.C.M. originario della Romania, ma residente in provincia di Padova ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Un impatto devastante che gli ha provocato l'amputazione di un braccio. All'ora dello schianto, pochi minuti dopo mezzanotte, il traffico lungo corso Australia era ancora piuttosto sostenuto. Alcuni mezzi in transito, vedendo la Honda 1000 a terra hanno subito allertato i soccorritori.

Cosa è successo

Sul luogo dell'incidente oltre agli agenti della Polizia locale sono arrivati anche i sanitari del Suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale a Padova. Pur essendo in condizioni critiche per via del devastante urto contro il guardrail, i sanitari l'hanno giudicato non in pericolo di vita. E' stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Per pura fatalità nella fuoriuscita autonoma non sono rimasti coinvolti ulteriori mezzi. Tra le cause al

vaglio degli inquirenti non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione del motociclista.