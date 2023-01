Perde il controllo del camion e finisce ribaltato nella scarpata

Sfiorata la tragedia oggi pomeriggio, 18 gennaio lungo l'autostrada A13 all'altezza del chilometro 114. L'autista di un camion è stato trasportato in ospedale.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuco, un camion, poco dopo lo svincolo del casello di Padova zona industriale, è finito rovesciato fuori strada. A generare la fuoriuscita autonoma, che per pura casualità non ha coinvolto ulteriori mezzi, è stata la perdita di controllo del mezzo pesante da parte dell'autista. Sta di fatto che quest'ultimo è rimasto incastrato tra le lamiere contorto della cabina del camion. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato lanciato da altri automobilisti in transito. Sono subito arrivati i pompieri, personale della Polizia Stradale e i sanitari del Suem 118. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, sono riusciti ad estrarre l'autista dalla cabina di guida. Il conducente a questo punto è stato affidato al personale medico del Suem 118. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale a Padova. In un primo momento le sue condizioni apparivano critiche, poi il suo quadro clinico si è stabilizzato e non sarebbe in pericolo di vita. Tra le cause che hanno portato alla fuoriuscita autonoma non si esclude una banale disattenzione del conducente, ma anche un possibile guasto meccanico.

Disagi

Enormi i disagi provocati dall'incidente stradale, l'ennesimo in autostrada negli ultimi giorni. Le operazioni di recupero del mezzo si sono protratte fino a tarda sera. Il camion trasportava rifiuti solidi urbani non pericolosi. Il carico è stato trasferito su un altro mezzo, poi con strumenti idonei il camion è stato riportato sulla sede stradale e un carroattrezzi l'ha allontanato dalla scena dell'incidente. Si sono registrati alcuni rallentamenti alla viabilità che sono andati scemando a partire dalle 21.