Si schianta contro la cuspide del casello autostradale: ferito

Incidente stradale oggi, 22 marzo alle 15,30 lung0 l'autostrada A/4 all'altezza del casello di Padova Ovest. Il bilancio, che poteva essere ben più grave è di un ferito. Disagi lievi alla viabilità. Sul luogo dello schianto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Padova e il personale medico del Suem 118. Tra le cause che hanno provocato lo schianto, che non ha coinvolto ulteriori mezzi, non si escludono l'eccessiva velocità con cui l'uomo è giunto al casello, ma anche una banale disattenzione del conducente.

Il racconto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 36 anni residente in provincia di Venezia al volante di una Audi A3 per cause in corso d'accertamento è andato a sbattere violentemente contro la cuspide del casello autostradale. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. I sanitari dopo che l'uomo è stato liberato dall'abitacolo hanno stabilizzato il trentaseienne che in un secondo momento è stato trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono rassicuranti. Non sarebbe in pericolo di vita. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.