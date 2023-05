Doppio incidente, scontro a Mirano e investimento a Santa Maria di Sala. Un ferito grave

Doppio incidente martedì mattina nel Miranese e a Santa Maria di Sala. Come riporta Venezia Today, nello scontro più grave in territorio salese, verso le 9, un uomo a piedi di 30 anni originario del padovano è stato investito da un autocarro in via Cavin di Sala ed è rimasto gravemente ferito. Portato dal Suem all'ospedale di Mirano si trova ricoverato in Rianimazione ed è in prognosi riservata. La polizia locale di Santa Maria di Sala è rimasta impegnata nelle ricerche e nelle verifiche per tutto il giorno, anche attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere per ricostruire l'accaduto.

Prima di questo grave schianto un tamponamento tra due auto era avvenuto all'altezza dello stop di via Cavin di Sala a Mirano, a una distanza di 500 metri dall'investimento grave. Nello scontro, in cui il conducente dell'auto davanti, un signore sui 60 anni del posto, è rimasta ferito a bordo della sua Fiat Bravo, tutti e due le macchine coinvolte sono volate al di là della provinciale che collega Miranese e Salese finendo entrambe in via Barbato.

A veicoli fermi dopo l'impatto, dalla Golf che dietro aveva colpito l'altra è sceso il conducente allontanandosi a piedi, non si sa in quale direzione, e facendo perdere le sue tracce. Quando la polizia dell'Unione dei Comuni del Miranese è arrivata sul posto per i rilievi ha trovato l'auto, schiantata contro un palo della luce, e senza nessuno all'interno. Sono quindi scattate le ricerche per l'identificazione della persona al volante al momento del tamponamento, e subito dopo c'è stato l'investimento del mezzo pesante che ha falciato un pedone vedendolo spuntare all'improvviso sulla carreggiata, a meno di mezzo chilometro dal punto il cui la Golf aveva colpito la Fiat. Alle indagini per far chiarezza su quanto accaduto ora stanno lavorando la polizia locale di Santa Maria di Sala e il Nucleo operativo per l'infortunistica della polizia locale dell'Unione.