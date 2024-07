Schianto in autostrada, un morto e traffico in tilt

Inizia nel peggior modo possibile il ponte delle vacanze per migliaia di automobilisti che stanno raggiungendo le località di villeggiatura. Oggi 20 luglio attorno alle 12 nel tratto di A4 all'altezza di Padova Est sotto il territorio di Vigonza si è verificato un incidente che ha coinvolto più mezzi. In pochi minuti la viabilità è andata in tilt e si sono formate code su ambo i sensi di marcia per diversi chilometri. Il bilancio è tragico, un morto e numerosi feriti.

I soccorsi

Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i sanitari del Suem 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco con più mezzi e uomini. Le persone rimaste ferite dopo essere state estratte dalle auto incidentate sono state trasportate in ospedale. Al vaglio della Stradale le cause della carambola. La viabilità procede a passo d'uomo. I mezzi in transito sono stati fatti uscire dall'autostrada per poter poi rientrare al primo svincolo libero. Questo sta avendo ripercussioni anche sulle strade normali da Ponte di Brenta fino a tutti i territori rivieraschi. Il pubblico ministero di turno ha dato il nullaosta per la rimozione della salma.