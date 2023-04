Auto si schianta con due moto alla rotatoria, motociclista in prognosi riservata

Grave incidente stradale oggi 27 aprile qualche minuto dopo le 11 all'altezza della rotatoria che unisce via Tommaseo con viale Codalunga. Per cause ora al vaglio della Polizia locale si sono scontrati un'auto e due moto. Entrambi i motociclisti sono stati trasportati in ospedale, uno di loro versa in pericolo di vita a seguito dell'impatto.

Cosa è successo

Secondo i primi riscontri a provocare l'incidente sarebbe stata una mancata precedenza, ma la squadra della Polizia locale intervenuta con più mezzi ed uomini non escludono neppure l'ipotesi della banale distrazione e dell'eccessiva velocità. Quando alla rotatoria sono arrivati i sanitari del Suem 118 si sono subito resi conto che uno dei due feriti versava in gravi condizioni. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale a Padova. Saranno decisive le prossime ore per valutarne le tempistiche e i margini di recupero. In via Tommaseo la viabilità ha subito importanti ripercussioni, il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti della strada. La Polizia locale sta valutando l'ipotesi di sequestrare i mezzi in attesa di avere un riscontro dal nosocomio sulle condizioni del ferito più grave.