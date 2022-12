Con l'auto contro il palo dell'energia elettrica: due feriti

Incidente stradale ieri sera, 17 dicembre alle 22,30 all'incrocio tra via Salboro e via Ponchia a Padova.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione un'automobilista ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa fuori controllo contro un palo dell'illuminazione pubblica. A bordo vi erano anche quattro passeggeri. Due di loro sono rimasti feriti seppur in maniera non grave. Immediato è arrivato l'allarme alla centrale operativa del 115. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i pompieri che hanno messo in sicurezza il palo danneggiato. All'incrocio sono giunti anche i sanitari del Suem 118 con più mezzi. I cinque occupanti dell'auto finita fuori strada sono stati visitati. Per due di loro è stato necessario il trasferimento all'ospedale di Padova. Terminati gli accertamenti del caso, le loro condizioni sono state ritenute rassicuranti. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale. In tempo reale è stato richiesto l'intervento anche di una squadra di tecnici della linea elettrica per vedere il prima possibile di ripristinare il danno. Il conducente dell'auto, come da prassi, è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Tra le cause che potrebbero aver contribuito alla fuoriuscita autonoma non si esclude l'eccessiva velocità e una banale disattenzione. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono terminate dopo mezzanotte.