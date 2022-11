Fuori strada con la Mercedes, ventiquattrenne in prognosi riservata

Al volante di una Mercedes è finito nel fossato. Lotta tra la vita e la morte un ragazzo di 24 anni, M.T. di Ponte San Nicolò a seguito di un drammatico incidente.

I fatti

La fuoriuscita autonoma è avvenuta oggi, 5 novembre, alle 18,30 a Padova al confine con Ponte San Nicolò lungo via Messico che prosegue poi con via Alighieri. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale l'automobilista avrebbe fatto tutto in autonomia. La sua auto è diventata ingovernabile finendo fuori dalla carreggiata. Un impatto devastante. I Vigili del fuoco accorsi sul luogo della segnalazione hanno estratto il ferito dall'abitacolo e l'hanno dato in consegna ai sanitari del Suem 118. Questi ultimi, dopo le prime manovre rianimatorie, l'hanno trasportato in prognosi riservata in ospedale a Padova. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero.

Viabilità

Lungo la zona industriale che unisce Padova con Ponte San Nicolò il traffico è andato il tilt. Soltanto a tarda serata la situazione è tornata alla normalità. Gli agenti hanno provveduto a deviare il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti. Un carroattrezzi poi ha riportato la Mercedes sulla sede stradale per poi allontanarla dal luogo dell'incidente.

Cause

Tra le cause al vaglio degli agenti della Polizia locale che potrebbero aver contribuito allo schianto, al momento non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione da parte del conducente. Gli agenti hanno anche ascoltato alcuni testimoni dell'incidente per avere un quadro il più possibile preciso di cosa sia accaduto negli istanti che hanno preceduto l'impatto.