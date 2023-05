Si toccano uno scooter e un monopattino: due feriti

Incidente stradale oggi 3 maggio alle 18,15. Lo schianto, che ha coinvolto uno scooter e un monopattino, è avvenuto in via Sarpi all'altezza del cavalcavia Dalmazia. Sul luogo della segnalazione si sono portati gli agenti della Polizia locale per i rilievi e un paio di mezzi del Suem 118 per soccorrere i feriti che, dopo essere stati stabilizzati sono stati accompagnati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Disagi

L'impatto, su cui ora stanno indagando gli agenti della Polizia locale ha provocato inevitabili rallentamenti alla viabilità. I mezzi in transito sono stati dirottati lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi. La situazione è tornata alla normalità dopo le 19 quando sono stati rimossi i mezzi incidentati. I protagonisti dell'incidente come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.