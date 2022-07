Fuori strada con lo scooter: trentasettenne perde la vita all'Arcella

Ennesimo incidente stradale oggi 13 luglio 2022 poco dopo le 8 del mattino in via Avanzo all'incrocio con via dei Menabuoi. Un uomo di 42 anni di origine nordafricane, dopo aver preso un cordolo, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattare contro la saracinesca di un negozio (lo stesso che due anni fa andò a fuoco), cadendo poi rovinosamente a terra. Fin da subito i primi soccorritori si sono accorti che per lui le condizioni erano disperate. I sanitari del Suem 118 hanno provato a rianimarlo per diversi minuti, poi non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Sul luogo dell'ennesimo schianto mortale lungo le strade della provincia di Padova sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito. Al momento si esclude la complicità di terzi tra le cause dello schianto.