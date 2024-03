Schianto in tangenziale, muore motociclista di 20 anni

Drammatico incidente stradale oggi 19 marzo alle 9 in corso Boston a Padova. Ha perso la vita un motociclista di 20 anni Alfred Vocaj in sella ad una moto Aprilia 125 che dal padovano stava procedendo verso l'area termale. Secondo i primi riscontri raccolti dalla polizia locale di Padova l'uomo si sarebbe urtato con una prima auto. Dopo aver perso il controllo del mezzo è stato catapultato nella corsia opposta di marcia dove è sopraggiunta una seconda auto, una Fiat Freemont condotta da un uomo di 56 anni residente fuori regione che non ha potuto evitare l'impatto. Il motociclista è morto praticamente sul colpo.

I soccorsi

Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. In corso Boston sono giunti i sanitari del Suem 118 che hanno provato a rianimarlo, ma non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Trovo grave il politraumatismo riportato nel tremendo impatto. Sulla scena dell'ennesima tragedia della strada sono arrivati anche i vigili del fuoco. La viabilità in ambo i sensi di marcia è stata inibita al traffico per consentire agli operatori di completare le singole attività. Poi il pubblico ministero di turno ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma. Ancora da chiarire se il motociclista sia stato tamponato da un'auto, oppure sia andato lui a collidere con un mezzo che lo precedeva. Sta di fatto che la successiva carambola non gli ha dato scampo.