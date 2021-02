Pedone investito all'Arcella da un'auto: condizioni molto gravi per il ferito

L'incidente si è verificato nella serata di giovedì in zona San Gregorio. Il traffico sta subendo delle pesanti ripercussioni. Ancora non si sanno le condizioni del pedone

Un grave incidente si è verificato nella serata di giovedì all'Arcella dove un pedone è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada. Sul posto la polizia locale e il Suem.

L'incidente

Stando alle prime informazioni l'incidente si è verificato in zona San Gregorio all'altezza della pasticceria Le Sablon. Per consentire i soccorsi è stato bloccato il traffico e anche il tram è fermo. Alcuni testimoni hanno spiegato che un uomo è sceso dal tram, attraversando la strada, proprio quando soppraggiungeva una macchina che l'ha centrato in pieno, facendogli fare un volo di oltre 30 metri. Alcuni passanti hanno soccorso il malcapitato che sarebbe andato in arresto cardiaco. In attesa dell'automedica gli sono state praticate le manovre di primo soccorso. L'uomo è poi stato trasferito d'urgenza in pronto soccorso a Padova.