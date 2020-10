Incidente a Legnaro, investito un pedone sulle strisce: portato in ospedale con codice rosso

Stava attraversando le strisce pedonali quando è stato investito da un camion. Il pedone è un 81enne subito portato al pronto soccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente

Erano le cinque e mezza del pomeriggio di mercoledì 21 ottobre. Un camion per lavori edili, guidato da un 50enne di Fossò, stava percorrendo via Romea a Legnaro quando è arrivato nelle vicinanze di un attraversamento pedonale. In quel momento è comparso sulle strisce un 81enne di Legnaro che è stato investito. Il camionista si è fermato subito e ha chiamato i soccorsi. Sul posto con i medici del Suem sono arrivati gli uomini della polizia stradale che hanno sottoposto all'alcol test il 50enne, risultato negativo. L'anziano investito è entrato in ospedale con un codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.