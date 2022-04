Perde il controllo dell'auto che si rovescia su un fianco: 70enne in ospedale

Ha perso il controllo dell'auto che si è rovesciata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la donna è stata portata in ospedale.

Il fatto

Erano le 19.15 di mercoledì 27 aprile quando una donna di 70 anni stava guidando lungo via San Giorgio, nel comune di Rovolon. Ad un certo punto, per motivi ancora da chiarire, la donna ha perso il controllo dell'auto che si è rovesciata sul fianco sinistro. La conducente è rimasta ferita e non riusciva ad uscire dall'abitacolo. I vigili del fuoco, arrivati da Abano Terme, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la 70enne per poi affidarla al personale sanitario del Suem per essere elitrasportata in ospedale. I carabinieri hanno eseguito nel frattempo i rilievi del sinistro e dopo circa un'ora le operazioni sono terminate.