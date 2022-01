Perde il controllo dell'auto e abbatte due contatori del gas

Il conducente è rimasto per fortuna illeso, ma ha corso un bel rischio. Nel pomeriggio di domenica 9 gennaio, un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro il muro di cinta di una abitazione.

Gas

L'auto però ha pure abbattuto due contatori del gas, causandone la fuoriuscita. Sono così intervenuti i Vigili del Fuoco per tamponare la perdita di gas fino a che non sono giunti i tecnici che hanno messo in sicurezza l'impianto.