In sella ad uno scooter cade a terra e muore

Incidente mortale oggi 8 ottobre alle 16 in via San Pietro Viminario a Pernumia. Un motociclista è finito a terra ed è rimasto ferito gravemente. I primi soccorritori si sono subito accorti che le sue condizioni erano disperate e hanno chiamato il 118. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i sanitari del Suem 118 che nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Le indagini

Per i rilievi in via San Pietro Viminario sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Non è ancora chiaro se la vittima si sia scontrato con un'auto oppure sia caduto autonomamente. Sta di fatto che l'area teatro dell'ennesima tragedia lungo le strade padovane è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.

(notizia in aggiornamento)