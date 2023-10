In sella ad uno scooter cade a terra e muore

Incidente mortale oggi 8 ottobre alle 16 in via San Pietro Viminario a Pernumia. Un motociclista L.A. di 56 anni del posto è finito a terra ed è rimasto ferito gravemente. I primi soccorritori si sono subito accorti che le sue condizioni erano disperate e hanno chiamato il 118. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i sanitari del Suem 118 che nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Fatale per lui è stato un tremendo impatto contro un palo della corrente elettrica.

Le indagini

Per i rilievi in via San Pietro Viminario sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. E' stato subito chiarito che la vittima di fatto è rimasto vittima di una fuoriuscita autonoma. Si è esclusa la complicità di terzi. A tradirlo è stata una curva che avrebbe imboccato a velocità sostenuta senza più riuscire a rimettere in asse lo scooter. Sta di fatto che l'area teatro dell'ennesima tragedia lungo le strade padovane è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.L'uomo era uno stimato commerciante di fiori. E' stato trasportato all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Schiavonia, dopo il nullaosta giunto dal pubblico ministero di turno Benedetto Roberti.