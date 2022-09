Trentotto anni, innamorato della famiglia e tifosissimo del Napoli

La strada continua ad uccidere. Ieri pomeriggio, 3 settembre, ancora sangue sull'asfalto. Lo schianto si è verificato a Piazzola sul Brenta lungo la provinciale 92. Coinvolti un moto Yamaha 600 e un trattore. Al vaglio dei carabinieri le cause che hanno portato alla tragica collisione.

Mariano Industria

La vittima dell'ennesimo incidente stradale lungo le strade padovane si chiamava Mariano Industria. Viveva con la famiglia a San Pietro in Gu e aveva 38 anni. Lascia nello strazio la moglie Denise Bartolomei e tre figli. La sua vita si divideva tra la famiglia, il lavoro e la passione per la sua terra. Quella Napoli dove era nato e dove tornava ogni volta che poteva.

La passione per la moto

Da circa sei mesi Mariano Industria era riuscito ad acquistare la moto. Girare per le strade su due ruote era per lui uno svago. Amava la libertà, il vento in faccia, la magia che soltanto una moto riesce a darti.

Il lavoro

La vittima da circa due mesi aveva trovato lavoro in un'azienda di Carmignano di Brenta come posatore. Aveva iniziato con grande impegno ed entusiasmo questa nuova esperienza ed era felice di poter dare un futuro ai suoi affetti più cari.

L'amore

Mariano aveva conosciuto quella che poi sarebbe diventata sua moglie qualche anno fa. Lei, originaria di Carmignano l'aveva conquistato fin da subito e il colpo di fulmine si era ben presto tramutato in amore eterno.

Lo sport

Da buon napoletano Mariano era cresciuto a pane e Maradona. Il destino ha voluto che proprio ieri sera la sua squadra del cuore dovesse giocare a Roma contro la Lazio. Ebbene, la vittoria contro la compagine di mister Sarri è stato forse l'ultimo regalo per Mariano in attesa delle esequie che non sono ancora state organizzate