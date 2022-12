Auto distrutta dalle fiamme dopo un incidente: nessuno ferito

Paura a Piazzola sul Brenta stasera, 17 dicembre, attorno alle 17. Un banale incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Fiamme

I Vigili del fuoco sono intervenuti all'incrocio tra via Corsica e via Martiri della Libertà per l'incendio di un auto. Il rogo è divampato dopo un tamponamento con un'altra vettura. Per pura fatalità nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal distaccamento di Cittadella hanno spento le fiamme. L'auto coinvolta è andata completamente distrutta. Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area sono terminate poco prima delle 19.