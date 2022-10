Moto contro auto: paziente elitrasportato a Padova in prognosi riservata

Incidente stradale oggi 8 ottobre alle 15 a Piazzola sul Brenta, motociclista elitrasportato in ospedale a Padova. E' in prognosi riservata

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri lo schianto è avvenuto in via Pieretto e ha coinvolto un'auto e una moto. Nell'impatto ha avuto la peggio il motociclista che è rimasto gravemente ferito. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. In via Pieretto sono arrivati i Vigili del fuoco di Padova che oltre a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, hanno liberato il ferito che nella carambola era rimasto incastrato tra l'auto e il guardrail. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il personale medico del Suem 118. Le ferite riportate dal motociclista hanno spinto il personale a chiedere l'ausilio dell'elisoccorso che poco dopo ha trasportato il centauro in ospedale a Padova. E' in prognosi riservata.

Viabilità

Per circa due ore il traffico nella zona dello schianto è andato in tilt. Si sono registrate lunghe code. I militari intervenuti hanno provveduto a far defluire il traffico attraverso arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti della strada. E' toccato infine ad un carroattrezzi rimuovere i mezzi incidentati.