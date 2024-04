Al volante incastrata tra due camion: miracolata una donna

Ancora un incidente stradale lungo le strade dell'alta padovana. Si può dire miracolata una donna che è rimasta coinvolta in un pauroso schianto, Poco prima delle 9.30 odierne, 3 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp 94 all’altezza degli uffici postali di Tremignon in via Marconi a Piazzola sul Brenta per un incidente tra due mezzi pesanti e un’autovettura: ferita la conducente dell'auto. Nella zona teatro dell'incidente si sono formate lunghe code. L'area è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza e gli utenti sono stati dirottati lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi.

I soccorsi

I pompieri arrivati dalla sede centrale di Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’automobilista è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferita in elicottero in ospedale. Illesi gli autisti dei mezzi pesanti. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Sono in corso d'accertamento le cause che hanno provocato l'incidente. I tre conducenti coinvolti come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Le condizioni della donna rimasta ferita sono serie, ma da un primo riscontro non sarebbe in pericolo di vita.