Sangue nelle strade dell'Alta: un morto e un ferito sulla provinciale

Ancora sangue sulle strade del padovano. Oggi 29 gennaio un'altra vittima in un drammatico schianto che si è verificato nel comune di Piazzola sul Brenta lungo la strada provinciale di Presina. L'impatto è avvenuto poco dopo le 6 del mattino. A quell'ora la visibilità era condizionata da una fitta nebbia. Dai primi riscontri, sarebbero tre i mezzi coinvolti nell'incidente. I soccorritori sono arrivati sul luogo della segnalazione in tempi rapidi, ma per uno dei coinvolti non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi

Sulla provinciale sono arrivati più mezzi del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Lo spettacolo che si sono trovati di fronte è stato impressionante. Non senza fatica gli operatori sono riusciti ad estrarre dall'abitacolo il ferito e trasportarlo a Cittadella. Dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. Per l'altro invece si è capito fin da subito che non c'era nulla da fare. Non appena è giunto il nullaosta del pubblico ministero di turno è stato trasportato all'istituto di medicina legale e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. E' fuori di dubbia che le condizioni meteo pessime hanno avuto un ruolo decisivo nell'ennesima strage dall'inizio dell'anno lungo le strade padovane.

(notizia in aggiornamento)