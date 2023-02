Schianto all'incrocio, motociclista minorenne finisce in ospedale

Auto contro moto, un ragazzo minorenne ricoverato in ospedale a Padova. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, 23 febbraio alle 14 a Piombino Dese all'incrocio tra via Roma e via Pozzetto. Sul luogo dello schianto per i rilievi e le relative indagini sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora, tempo necessario agli operatori di terminare l'attività e ai mezzi del Suem 118 di stabilizzare il ferito e trasportarlo a Padova.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del vicecomandante Filippo Colombara si sono scontrati un ciclomotore Mbk condotto da un ragazzo moldavo minorenne di Piombino e una auto Mitsubishi ASC con al volante un uomo, P.R. di 77 anni residente a Loreggia. Nell'impatto il conducente della moto è stato disarcionato dal mezzo finendo rovinosamente sull'asfalto. Subito soccorso e stabilizzato è stato portato in ospedale a Padova. Terminati gli accertamenti clinici del caso è stato giudicato non in pericolo di vita. Il conducente dell'auto come da prassi è stato sottoposto all'alcoltest che ha dato esito negativo. Si indaga su una possibile mancata precedenza, ma anche una banale disattenzione tra le cause che potrebbero aver provocato l'impatto.