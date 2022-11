Bambino di 10 anni in bicicletta investito da un auto. Ricoverato in prognosi riservata

Bambino di 10 anni investito da un auto mentre in bicicletta attraversa la strada non distante da casa. L'incidente è avvenuto oggi, 8 novembre, alle 18,30 lungo la Sp 71 all'altezza di via Pozzetto.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinati dal vicecomandante Filippo Colombara, il ragazzino stava attraversando all'altezza dei campi sportivi, non distante dalla sua abitazione, quando è sopraggiunta una Ford Fiesta con al volante un uomo di 55 anni, E.S. di Loreggia. Nello schianto il giovane ciclista è caduto rovinosamente a terra urtando la testa contro l'asfalto. Tra i primi a chiamare i soccorritori è stato proprio l'automobilista. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del Suem 118 che hanno stabilizzato il ferito trasportandolo in ospedale in prognosi riservata. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura sono ottimisti su un suo recupero. Saranno decisive le prossime ore. Nel frattempo il conducente della Fiesta è stato sottoposto all'esame dell'alcoltest che ha dato esito negativo. La viabilità ha subito rallentamenti fino alle 20, tempo necessario agli operatori di terminare l'attività.