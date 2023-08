Attraversa la strada in bici e viene investito da un'auto: ventenne in prognosi riservata

Ciclista investito oggi 2 agosto alle 17 lungo via Marconi a Piombino Dese in corrispondenza della ciclabile Ostiglia. Il ferito è un ventenne, I.C. residente a Noale (Venezia). Il suo quadro clinico preoccupante ha convinto i sanitari del Suem 118 arrivati sul luogo della segnalazione a chiedere l'intervento dell'elisoccorso. Il ciclista si trova ora ricoverato in ospedale a Padova in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i sanitari desiderano monitorarlo con attenzione prima di sciogliere eventualmente la prognosi.

Cosa è successo

Da una prima analisi effettuata dai carabinieri della Compagnia di Cittadella il ventenne stava attraversando via Marconi in bicicletta per riprendere l'Ostiglia quando da Massanzago in direzione Piombino Dese è sopraggiunta una Fiat 500L condotta da F.S. di 60 anni che l'ha centrato in pieno. Il giovane è rotolato sull'asfalto. I primi soccorritori si sono subito resi conto della gravità della situazione. E' stato attivato il Suem 118 e l'elisoccorso. I carabinieri hanno posto sotto sequestro i mezzi. L'automobilista è rimasto illeso. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti.