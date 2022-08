Schianto in Croazia di rientro da una vacanza, muore diciannovenne di Piove

Era di rientro da una vacanza in Croazia con gli amici. Forse era la sua prima settimana lontano da casa da solo. Tutto era andato al meglio, ma nel viaggio di ritorno, un diciannovenne di Piove di Sacco, Andrea Bellingardo è incappato in un grave incidente stradale che non gli ha dato scampo. Feriti in maniera seria anche i suoi amici che si trovavano in auto con lui. Sgomento a Piove di Sacco e nei comuni limitrofi dove il ragazzo era molto conosciuto e apprezzato.