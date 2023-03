Si schianta in auto alle soglie del coma etilico

Un triste record quello realizzato nella notte tra lunedì e martedì 21 marzo da un automobilista di 47 anni residente a Brugine. Al volante della sua auto stava transitando lungo il centro di Piove di Sacco quando all'improvviso è uscito fuori strada. Di fatto l'urto non gli ha provocato alcuna lesione, ma quando sono arrivati i carabinieri per lui sono cominciati i guai.

Alle soglie del coma etilico

I militari dell'Arma hanno subito capito che l'uomo si trovava in uno stato di alterazione psicofisica piuttosto importante. Dopo averlo identificato l'hanno sottoposto all'alcoltest. Ebbene, l'esame ha fatto registrare una positività all'alcol pari a 2,89 g/lt quasi sei volte il limite consentito dal Codice della Strada. Inevitabile per il quarantasettenne è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente.