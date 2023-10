Impatta contro tre auto e fugge senza prestare soccorso

Un operaio moldavo di 24 anni, I.D.S. venerdì 13 ottobre alle 15,30, percorrendo via Scardovara a Piove di Sacco, affrontando una curva a forte velocità, ha invaso la corsia opposta di marcia andandosi a scontrare con tre auto che procedevano in senso opposto di marcia. Per pura fatalità si sono registrati solo danni alle cose, ma nessuno dei conducenti e dei passeggeri delle tre vetture ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Il conducente del furgone, di una ditta che produce imballaggi di Piove di Sacco, invece di fermarsi, ha pensato bene di dileguarsi in tutta fretta.

Indagine lampo

Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Sul luogo della segnalazione sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco. Grazie ad un testimone che è riuscito a memorizzare la scritta del furgone "pirata", i poliziotti si sono recati all'azienda. Hanno chiesto ai responsabili chi guidasse il furgone. Si è così arrivati ad identificare il ventiquattrenne. Quest'ultimo convocato negli uffici della Stradale di Piove non ha fornito particolari spiegazioni sul suo sconsiderato comportamento. Non essendoci feriti, ha evitato strascichi di natura penale, tuttavia, gli sono stati decurtati 42 punti dalla patente di guida. Essendo neo patentato, scatterà in automatico il documento di guida. I danni provocati ai tre mezzi incidentati verranno puntualmente coperti.