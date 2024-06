Schianto all'incrocio, muore all'alba operaio di 44 anni

E' morto in un incidente stradale domenica mattina 23 giugno all'alba mentre stava andando a lavorare a Padova. La vittima si chiamava Andrea Zinelli, aveva 44 anni e viveva a Piove di Sacco. L'impatto è avvenuto proprio a Piove di Sacco non distante dai confini veneziani di Campolongo Maggiore alle 5. Al volante della sua Fiat Punto si è schiantato frontalmente contro la Mini Cooper di una ragazza di 26 anni anch'essa residente a Piove. L'incidente è avvenuto lungo la Sp 93 all'altezza di via Scardovara all'incrocio con via Vecellio.

I soccorsi

Sul luogo dell'impatto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, più mezzi del Suem 118 e i vigili del fuoco. Non è stato facile estrarre dalle lamiere il corpo dell'operaio. Una volta preso in consegna dal personale medico, gli operatori non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso a causa delle lesioni riportate nel tremendo impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre due ore. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale in attesa del nullaosta per il funerale. La donna coinvolta, leggermente ferita, è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. I mezzi sono stati sequestrati.