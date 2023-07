Schianto a Chioggia, muore ventenne calciatore di Piove di Sacco

Tragedia della strada ieri 27 luglio a Chioggia in provincia di Venezia. Dopo un drammatico incidente stradale è morto un ragazzo di 20 anni di Piove di Sacco, Simone Matterazzo. L'impatto è avvenuto nella zona del ponte dei Cavanis. Da quanto ricostruito il giovane in sella ad una moto poco dopo le 16 all'altezza di un attraversamento pedonale non si è accorto del passaggio di un gruppo di turisti che aveva iniziato le operazioni di attraversamento. Il motociclista ha così investito una ragazza del gruppo per poi ricadere rovinosamente a terra.

Cosa è successo

La vittima che viaggiava in sella alla sua Ducati 600 dopo essersi scontrato con la giovane turisti, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Un impatto devastante contro la segnaletica stradale che non gli ha dato scampo. Se infatti la turista ferita è stata trasportata in ospedale a Padova con l'elisoccorso, per il ventenne di Piove di Sacco non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni Simone Matterazzo aveva appena lasciato il mercato ittico dove lavorava e stava rientrando a casa. Non è dato sapere al momento se a tradirlo sia stata l'eccessiva velocità o una banale disattenzione. Inevitabili i disagi alla viabilità, l'area è rimasta interdetta al traffico per oltre due ore.

Chi era la vittima

Simone avrebbe compiuto 21 anni il 30 luglio. Aveva una relazione stabile con una ragazza, amava il calcio, le moto e le barche. Viveva nel quartiere Sant'Anna di Piove di Sacco. Il padre, molto noto, lavora in Banca Annia a Cartura. Simone era il più piccolo di tre figli e aveva due sorelle maggiori gemelle. Dopo aver terminato il suo percorso di studi aveva cominciato a lavorare al mercato ittico di Chioggia. Appassionato di sport, giocava a calcio con la maglia del Fossò. La comunità di Sant'Anna non appena si è sparsa la voce della tragedia della strada è rimasta sconvolta e senza parole a fronte di un'altra giovane vita che troppo presto è venuta a mancare.