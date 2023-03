Ubriaca fradicia si schianta contro due auto: illesa

In preda ai fumi dell'alcol ha rischiato di provocare una strage. Nella notte tra sabato e domenica 5 marzo una donna di 37 anni di Polverara è finita nei guai e ora, oltre ad aver perso la patente di guida, dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza. Quando i carabinieri l'hanno sottoposta all'esame dell'alcoltest ha fatto registrare un tasso di 1,73 g/lt quasi quattro volte il limite consentito dal Codice della Strada.

Cosa è successo

Dopo una serata trascorsa con amici la trentasettenne a Piove di Sacco al volante della sua auto, all'altezza di via Leonardo Da Vinci ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro due veicoli che si trovavano regolarmente parcheggiati prima di fermarsi. Per pura fatalità non si sono registrati feriti. E' uscita dall'abitacolo miracolosamente illesa e non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Allertati da alcuni testimoni in via Leonardo Da Vinci sono arrivati i militari dell'Arma della locale stazione di Piove di Sacco. I carabinieri si sono subito resi conto che l'automobilista si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica. L'esame dell'alcoltest ha sciolto ogni dubbio. Nel cuore della notte, senza patente e con una denuncia, è stata costretta a contattare un familiare per far rientro a casa a Polverara.