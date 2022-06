Cade in moto, 65enne elitrasportato a Padova in condizioni disperate

Ennesimo grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. E' successo oggi 28 giugno attorno alle 13 in via Leonardo da Vince nella frazione di Isola dell'Abbà nel comune di Polverara. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un motociclista di 65 anni è finito fuori strada rimanendo gravemente ferito. Dai primi riscontri raccolti, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma, non ci sarebbe la complicità di terzi all'origine dello schianto. Alcuni automobilisti in transito hanno subito dato l'allarme ai soccorritori. Sul posto è arrivato il personale del Suem 118. Il paziente è apparso fin da subito in condizioni disperate ed è stato richiesto da Padova l'intervento dell'elisoccorso. Presenta un grave politrauma. Decisive le prossime ore per conoscerne i margini di un possibile ore.