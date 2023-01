Ubriaco fradicio si schianta in auto: miracolosamente illeso

Ubriaco fradicio, si è messo in un mare di guai. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio un uomo di 35 anni di Brugine si è schiantato in via Argine Sinistro Bacchiglione a Pontelongo.

La cronaca

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Codevigo l'automobilista mentre si trovava al volante della sua Mini Cabrio ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo è stato sottoposto all'esame dell'alcoltest. L'esito degli accertamenti ha fatto registrare una positività di 1,45 g/lt quasi tre volte il limite consentito dal Codice della Strada. Il trentacinquenne è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Contestualmente è scattato il sequestro amministrativo del mezzo e il ritiro della patente di guida. Nel cuore della notte al trentacinquenne, che si trovava a circa un chilometro da casa, non è restato altro che contattare un familiare per far rientro a casa.