Schianto a Ponte San Nicolò, anziana versa in pericolo di vita

Preoccupano le condizioni di M.R.S. di 82 anni di Padova che ieri, 7 ottobre, al volante di una Renault Kadjar in compagnia del marito V.F. di cinque anni più anziano seduto nel posto del passeggero, si è schiantata contro un autobus di Busitalia della linea Padova-Sottomarina.

Prognosi riservata

L'anziana automobilista si trova ricoverata in ospedale a Padova in Rianimazione. I medici che fin da subito l'hanno presa in cura stanno facendo di tutto per salvarla. Saranno decisivi i prossimi giorni per conoscerne i margini di recupero. Ferito lievemente il marito, le sue condizioni non destano preoccupazione. Il quadro clinico preoccupante in cui versa la donna ha spinto gli agenti della Polizia locale a sequestrare i mezzi. Tutti dimessi invece gli studenti e i pendolari rimasti feriti che si trovavano sull'autobus che stava procedendo verso Sottomarina. Alla luce di questa situazione l'autista del bus rischia una denuncia per lesioni gravissime.

Indagini

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Ponte San Nicolò, la Renault da viale del Lavoro doveva svoltare a sinistra per immettersi in via Marconi in direzione Padova. Proprio in quell'istante è sopraggiunto l'autobus e l'impatto è stato inevitabile nonostante una brusca frenata dell'autista, V.B. di 54 anni di Padova. Al momento si ipotizza una mancata precedenza dell'auto, ma si sta valutando anche la velocità con cui stava procedendo la corriera.

Viabilità in tilt

Per chi ieri è transitato lungo via Marconi sia verso Padova che per raggiungere i comuni della Saccisica è stato un pomeriggio di passione con code chilometriche che si sono venute a formare in ambo i sensi di marcia. Sono in corso i lavori per costruire proprio nel punto dello schianto una nuova rotatoria che avrà lo scopo di ridurre il rischio di incidenti e obbligare gli utenti della strada a moderare la velocità.