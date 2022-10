Renault contro autobus: undici feriti e traffico in tilt

Incidente stradale, oggi 7 ottobre. alle 14,30 in via Marconi a Ponte San Nicolò. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale si sono scontrati un autobus di "Bus Italia" autosnodato che stava percorrendo la linea Padova-Sottomarina con a bordo una cinquantina di passeggeri tra studenti e pendolari e un'auto Renault Kadjar. Nell'impatto sono rimaste ferite 11 persone.

I fatti

Sul luogo dello schianto, dove il Comune sta progettando una rotatoria proprio per ridurre i rischi degli utenti della strada, sono arrivati più mezzi del Suem 118 e i Vigili del fuoco di Padova con due squadre tra cui l'autogrù, I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto dall'auto due persone che erano rimaste incastrate nell'abitacolo. I feriti, nessuno versa in pericolo di vita, sono stati presi in consegna dai sanitari, mentre agli agenti, coordinati dal comandante Giulia Lunardi, è toccato il compito di ricostruire i fatti.

Viabilità in tilt

Il traffico lungo via Marconi, già caotico, è andato letteralmente in tilt. E' intervenuta a supporto degli agenti anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco per dirottare il traffico veicolare lungo arterie secondarie. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 17.