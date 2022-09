Vola con la Volvo nel Bacchiglione, poi fugge a piedi miracolosamente illeso

Al volante di una Volvo è volato giù dal ponte di via Sant'Urbano finendo nella golena del Bacchiglione. Poi, prima dell'arrivo dei soccorsi si è dileguato. Sfiorata la tragedia stanotte, 11 settembre alle 3,45 a Ponte San Nicolò.

I fatti

L'automobilista secondo la ricostruzione avrebbe imboccato la rampa della Statale 516 "Piovese" che da Legnaro porta verso Padova. Giunto in via Sant'Urbano, forse per la velocità sostenuta, non si è accorto della curva e dopo aver divelto il guardrail è planato a ridosso del fiume. L'auto è rimasta seriamente danneggiata, ma evidentemente chi si trovava alla guida, ha avuto la forza di uscire dall'abitacolo e fuggire via a piedi.

L'allarme

Qualche automobilista in transito, trovandosi di fronte al guardrail danneggiato ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco e i Vigili del fuoco. Non senza fatica la Volvo è stata riportata in superficie. Non è dato sapere perchè il suo legittimo proprietario si sia allontanato in tutta fretta.

I danni

Già domani si dovrà quantificare il danno provocato alla struttura di protezione di via Sant'Urbano, che dovrà essere ripristinato quanto prima alla luce della pericolosità che quel tratto di strada presenta.