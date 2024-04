Perde il controllo della moto e finisce a terra: grave trentenne

Nel cuore della notte ha perso il controllo della sua Honda e si è schiantato. Dai primi riscontri nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Ancora un incidente stradale lungo le strade del padovano. E' successo tra il 21 e il 22 aprile poco dopo mezzanotte in via Antonio Da Rio a Ponte San Nicolò. Il motociclista, M.B. residente in paese di trenta anni, è stato disarcionato dal mezzo ed è finito lungo i campi che costeggiano la carreggiata. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno notato la moto incidentata.

I soccorsi

A Ponte San Nicolò sono arrivati i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco. Il ferito è stato stabilizzato e in un secondo momento è stato trasportato all'ospedale di Piove di Sacco. E' in prognosi riservata, ma dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. Tra le cause al vaglio degli inquirenti che potrebbero aver contribuito alla fuoriuscita autonoma non si esclude l'eccessiva velocità, una banale distrazione, ma anche l'improvviso attraversamento di un animale. I rilievi sono proseguiti per oltre un'ora, poi è toccato ad un carroattrezzi rimuovere il mezzo incidentato dall'asfalto.