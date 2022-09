Si è costituito il fuggitivo al volante della Volvo "volato" sul Bacchiglione

Ha 31 anni ed è residente ad Anguillara Veneta l'uomo che nella notte tra sabato e domenica a Ponte San Nicolò, all'altezza di una curva in via Sant'Urbano ha divelto il guardrail finendo nell'insenatura del Bacchiglione dopo un volo di diversi metri.

La svolta

Oggi 12 settembre si è recato in caserma a Ponte San Nicolò e ha raccontato di essere scappato con l'amica dal luogo dello schianto perchè sotto choc ed attanagliato dalla paura. Quando ha capito di averla combinata grossa, ha pensato bene di raccontare tutta la verità, prima che la scoprissero le forze dell'ordine

Sanzioni amministrative

I carabinieri l'hanno sanzionato per guida pericolosa con velocità non commisurata e fuga da incidenti con danni solo alle cose. Dovrà inoltre pagare i danni al Comune per aver divelto il guardrail di protezione sul ponte.