Studentessa sedicenne investita sulle strisce pedonali: in ospedale in serie condizioni

E' stata investita da una Bmw condotta da una donna di 56 anni sulle strisce pedonali. Ora la giovane ragazza di 16 anni, che ieri ha subito l'incidente in via Noventana a Noventa Padovana è ricoverata in condizioni abbastanza serie. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, la giovane stava attraversando regolarmente la carreggiata quando, l'auto proveniente dalla direzione Stra e diretta vwrso Padova è sopraggiunta. La Bmw era condotta da una donna P.T. di 56 anni residente in Paese. Nonostante la frenata, la donnaè riuscita ad evitare l'impatto, che ha fatto volare per diversi metri la giovane studentezza. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del Suem 118, che dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata in ospedale a Padova. Terminati tutti gli accertamenti clinici del caso è stata giudicata non in pericolo di vita. La donna, sottoposta all'alcoltest è risultata negativa. La viabilità ha subito ripercussioni per oltre un'ora.