Auto rovesciata sul fianco in città, guidatore ferito

Alle ore 21 di mercoledì 15 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Zanchi a Padova per un’auto finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.

Soccorsi

I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura stabilizzandola con dei pali telescopici, mentre il conducente è stato assistito dal personale sanitario del Suem 118 per essere piu portato in pronto soccorso per dei controlli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora