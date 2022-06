Auto contro furgone, ventiseienne in prognosi riservata

Ancora sangue sulle strade: un ventiseienne di Loreggia A.C. lotta tra la vita e la morte a seguito di un grave incidente avvenuto oggi 28 giugno alle 14,30 a Roncade (Treviso), lungo la Treviso-mare. Lo schianto ha coinvolto un'Audi A3 con al volante il padovano e un furgone Renault Master che viaggiava in direzione Treviso. Secondo i primi riscontri pare che uno dei due mezzi avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia forse per un sorpasso azzardato. L'impatto è avvenuto a forte velocità. L'auto e il furgone sono andati completamente distrutti. L'automobilista, dopo essere stato estratto dalle lamiere e stabilizzato è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in prognosi riservata. Miracolosamente illeso, invece, il conducente del furgone, un sessantottenne sloveno.