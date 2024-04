Terribile schianto tra due auto, muore un uomo di 77 anni

Ennesima tragedia della strada oggi primo aprile attorno alle 21. Ha perso la vita un uomo di 77 anni, Ferruccio Toniolo, residente a Vo'. L'incidente è avvenuto nel comune di Rovolon lungo la Sp 38 all'altezza di via Verdi. Tempestivo l'intervento dei sanitari del Suem 118 che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'anziano. La viabilità ha subito forti rallentamenti. Soltanto dopo le 23 la situazione è tornata alla normalità quando un carroattrezzi ha rimosso i mezzi coinvolti che al momento risultano sotto sequestro come disposto dall'autorità giudiziaria in attesa della chiusura delle indagini.

Cosa è successo

Secondo i primi riscontri raccolti dai carabinieri della Compagnia di Abano, la vittima stava viaggiando al volante di una Ford Fiesta quando all'improvviso è andato ad impattare contro una donna di 57 anni di Padova al volante di una Volkswagen Tiguan. Un impatto devastante che ha scaraventato l'utilitaria a diverse decine di metri di distanza dal luogo dell'impatto. Sul luogo del dramma sono arrivati anche i vigili del fuoco a cui è spettato il compito di mettere in sicurezza i mezzi e liberare dagli abitacoli i coinvolti. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha dato il nullaosta per la rimozione della salma che è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Abano. La donna è stata ricoverata al pronto soccorso delle Terme, ma le sue condizioni sarebbero rassicuranti.